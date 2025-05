Mkhitaryan e Lookman, guai per Inter e Atalanta: condizioni e tempi di recupero

Atalanta-Roma, Lookman in dubbio

L'Atalanta, dopo aver archiviato la pratica Monza con un facile 4-0, si prepara in vista della partita contro la Roma che potrebbe rivelarsi determinante per blindare il terzo posto in classifica. La formazione di Claudio Ranieri è però in gran forma, tra le più forti in questo momento.Gasperini lo sa benissimo e sta preparando al meglio la gara. C'è solo una preoccupazione per il tecnico bergamasco: Lookman. L'attaccante, nell'ultimo allenamento, ha svolto un lavoro a parte a causa di un’infiammazione al tendine d’achille della gamba destra. Al momento non è esclusa la sua presenza contro i giallorossi, ma c'è più di qualche dubbio.