Lazio-Juventus: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

ROMA - A pochi chilometri dal comignolo più famoso del mondo, stasera nel cielo biancoceleste di Roma si alzerà un altra fumata bianca o nera o, nel caso la partita “nomini” la Juventus, bianconera insieme. Senza risultare blasfemi (sono inevitabili e rispettosissime suggestioni), ma davvero dal prato dell’Olimpico potrebbe elevarsi il segnale “habemus Champions” nel caso in cui la Juventus riuscisse a sconfiggere la Lazio in quello che si configura come un vero e proprio spareggio. O, basicamente, per i bianconeri la partita più importante della stagione, perché l’accesso o meno alla prossima Champions League farà tutta la differenza del mondo circa programmi, prospettive, persone e giocatori: due mondi quasi opposti. Ma oggi che l’Olimpico tornerà a far registrare il pienone, con 56.000 spettatori totali (un dato destinato ancora a crescere), la Lazio non vuole più deludere il suo pubblico. Dentro alla sfida con la Juventus, poi, si annidano motivazioni in ogni angolo: detto della statistica impietosa sulle vittorie in casa, una sola nelle ultime dieci gare, e tralasciando la logica importanza per buona parte della posta Champions in ballo, c’è anche il ritorno di Tudor a smuovere la voglia di rivalsa di molti calciatori biancocelesti.