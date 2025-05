"No a rapporti club con delinquenti, chi ha sbagliato ha pagato": parla Abodi

"Noi pensiamo che non solo gli stadi ma tutti i luoghi dello sport debbano essere luoghi che rappresentino comunque la società decorosamente. Non considero tifosi quelli che decidono di non rispettare le leggi e anche le norme sportive". Parole chiare quelle di Andrea Abodi , Ministro dello Sport, rilasciate in quel di Catanzaro in risposta a chi gli domandava delle infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno del tifo organizzato.

Abodi su tifo organizzato e criminalità

Abodi ha proseguito: "La logica che ci muove è sempre quella di non voltarsi indietro, non pensare semplicemente che tanto c'è qualcuno che se ne sta occupando, e penso che le società debbano farsi carico di collaborare, perché non le lasceremo certamente sole in quest'opera di selezione, permettemi il gioco di parole, 'selezione selettiva'. Non credo, tuttavia, al giudizio grossolano 'le curve, gli ultrà... Credo che quelle realtà giovanili vadano conosciute, ascoltate, rispettate nella misura in cui c'è un rispetto reciproco. Quelli che non rispettano le regole escono non solo dalle curve ma anche dallo stadio, dal palazzo dello sport".