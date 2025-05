Torino-Inter: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

L'Inter scende in campo al Grande Torino nell'incontro valido per la terzultima giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi si presentano all'appuntamento galvanizzati dalla memorabile qualificazione in finale di Champions League , che sembra avere preventivamente assolto i nerazzurri dall'ipotesi di fallimento stagionale, anche qualora dovessero chiudere la stagione a mani vuote nonostante il progetto "quadruple" ( "C'è anche il mondiale per club" ) rilanciato a più riprese da dirigenza, tecnico e giocatori. Il controsorpasso di San Siro, dove i padroni di casa hanno reagito alla rimonta dei giovani talenti blaugrana, trascinati dal trentasettenne Acerbi e dall'uomo mercato Frattesi , ha dimostrato che la stanchezza, l'età media, il ritardo nella lotta scudetto e l'eliminazione in Coppa Italia, non sono sufficienti a controbilanciare il sogno di riportare in Italia la Coppa dalle grandi orecchie, che consacrerebbe oltretutto la gestione Inzaghi dopo 4 anni a Milano.

L'agenda scudetto

Nel mentre, la classifica di Serie A chiama i nerazzurri all'en plein di fine campionato, con uno svantaggio di 3 lunghezze dal Napoli - che alle 20.45 ospiterà il Genoa - che potrebbe però essere ormai troppo tardi da recuperare. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione di Vanoli, che con 44 punti non ha più nulla da chiedere alla stagione, se non lo sfizio di fermare una big davanti i propri tifosi (all'andata a Milano finì 3-2 per i padroni di casa). Gli ultimi due appuntamenti vedono l'Inter affrontare la Lazio a San Siro (18/05) e il Como al Sinigaglia (25/05). Quanto gli uomini di Conte, il 4º scudetto passa dalla trasferta al Tardini e dalla gara con il Cagliari al Maradona (ovviamente in contemporanea con gli impegni dei diretti concorrenti).

Diretta Torino-Inter: streaming e diretta tv

L'incontro tra le formazioni di Vanoli e Inzaghi è in programma domenica 11 maggio alle ore 18 presso l'Olimpico di Torino. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

Segui la diretta di Torino-Inter su Tuttosport.com

Torino-Inter: le probabili formazioni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembelé, Linetty, Tameze, Ilic, Gineitis, Perciun, Gabellini, Sanabria.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Correa, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Dumfries, Re Cecconi, Acerbi, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Berenbruch, Topalovic, Spinaccé, Arnautovic, Thuram.

Arbitro: La Penna (Roma). Assistenti: Lo Cicero-Cecconi. IV Uomo: Bonacina. Var: Marini. Avar: Abisso.