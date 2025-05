Napoli-Genoa: dove in tv e streaming, a che ora, formazioni ufficiali, diretta

NAPOLI - Sarà un’altra notte di caos e passione, con lo stadio Maradona pieno come un uovo e più di 50mila tifosi che aiuteranno il Napoli a percorrere altri tre gradini sulla scala che porta direttamente allo scudetto. Il più è fatto, ma con l’Inter a soli tre punti di distanza, ogni partita diventa una trappola da schivare: stasera il Genoa, salvo da tempo e reduce da tre ko consecutivi, vorrebbe regalarsi una botta di vita provando a frenare la corsa del Napoli. Ecco perché Antonio Conte rifugge la logica dello scudetto già vinto ed invoca come un mantra il bisogno di restare ancora sul pezzo: "Mancano altre tre partite e dobbiamo continuare a lavorare in maniera seria per completare il lavoro". Il tecnico salentino conosce la strada per il successo e ribadisce, citando Califano, che al momento conta solo ilt raguardo: "Tutto il resto è noia". Con una difesa da reiventare per le assenze di Jesus e Buongiorno, il Napoli spera di poter contare dal primo minuto sul recupero di Lobotka, mentre le certezze sono sempre le stesse: il duo Lukaku-Raspadori e quel McTominay al momento uomo chiave del campionato partenopeo. Al Maradona ci sarà comunque un Genoa che non vuole solo fare da spettatore nonostante l'obiettivo di classifica già raggiunto e i tanti infortuni che condizionano le scelte di Vieira.