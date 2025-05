L'Udinese crolla in casa contro il Monza: ora c'è la Juve allo Stadium

Colpo a sorpresa del Monza, che batte l’Udinese in trasferta alla terzultima giornata di campionato, ritrovando inoltre il successo esterno dopo 7 mesi. Al Bluenergy Stadium, gli uomini di Runjaic passano in svantaggio contro i brianzoli già retrocessi, salvo poi pareggiare i conti con un grande conlusione al volo di Lucca . Nel finale, il contropiede vincente finalizzato da Keita che regala a Nesta una delle ultime gioie stagionali, nonostante la classifica non abbia più nulla da dire. I friulani restano così fermi con 44 punti a pari merito con il Torino, che alle 18 ospiterà l'Inter . La prossima giornata c'è la Juventus allo Stadium, dove i bianconeri - decimati da infortuni e squalifiche - sono chiamati a ritrovare il successo dopo due pareggi consecutivi che hanno compromesso la corsa per la Champions. Quanto alla formazione di Nesta , il calendario prevede la sfida interna con un Empoli impantanato in zona retrocessione.

Udinese-Monza: il racconto della partita

Fatica ad accendersi la gara al Bluenergy Stadium, con la prima occasione che si presenta al 18' con Kamara, che in semi rovesciata manca di poco lo specchio della porta. L'Udinese conduce il gioco senza però riuscire a trovare la via del vantaggio. Alla mezz'ora, Solet chiama in causa Pizzignacco con un destro a incrocio. Allo scadere del primo, tempo le marcature restano bloccate, con il Monza che rientra negli spogliatoio con zero tiri in porta. Nella ripresa, è però la formazione di Nesta a rompere il silenzio, ritrovando il golo dopo 5 giornate grazie all'incursione di Birindelli che sfonda in area, calcia in porta e colpisce il palo: sul rimpallo, Caprari di spalla la spinge oltre la linea. A pareggiare i conti ci pensa Lucca, che con un gran destro al volo raddrizza la partita. Nel finale, l'attaccante classe 2000 sfiora il raddoppio di testa. Ma all'89, Keita finalizza il contropiede degli ospiti e gela il pubblico del Friuli: 2-1 al triplice fischio.