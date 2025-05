Coppola risponde a Krstovic: Verona quasi salvo, il Lecce aggancia l'Empoli

VERONA - Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona termina con il punteggio di 1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra l'Hellas e il Lecce. A sbloccare il risultato sono stati i salentini con Krstovic dopo 24' di gioco, mentre porta la firma di Coppola, al 41', il definitivo pareggio scaligero. Con questo punto, a due giornate dal termine del campionato, gli uomini di Paolo Zanetti 'ipotecano' la partecipazione alla prossima Serie A, forti dei 33 punti in classifica, ben cinque in più dei rivali odierni, i giallorossi di Marco Giampaolo, e l'Empoli di Roberto D'Aversa, appaiate al terz'ultimo posto. Momenti di paura attorno al 65': a seguito di un violento scontro aereo a tutta velocità con Mosquera, il difensore giallorosso Gaspar è crollato a terra, privo di sensi. Subito soccorso dai compagni e dallo staff medico salentino, si è prontamente rialzato, anche se un po' intontito. La partita è ripresa regolarmente, ma Gaspar, anche per le conseguenze della caduta (di peso sulla spalla destra), è stato costretto a lasciare il campo qualche minuto dopo, sostituito da Tiago Gabriel.