Torino-Inter sospesa, attimi di paura: tifosi caduti dagli spalti

Attimi di paura dopo poco più di sessanta secondi dal fischio d'inizio di Torino-Inter, con i tifosi granata che hanno richiamato subito l'attenzione dell'arbitro La Penna per un problema accusato da alcuni tifosi. Il direttore di gara ha sospeso immediatamente la gara per favorire i soccorsi e per sincerarsi delle condizioni del supporter e ricevere il via libera per riprendere il match.