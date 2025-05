Inter, non solo Champions: Torino ko, Inzaghi non molla lo Scudetto

Il Toro perde in casa contro l'Inter nel 36° turno del campionato di Serie A . Dopo la sconfitta a Napoli e il pareggio casalingo con il Venezia, i granata di Vanoli rimediano la sconfitta contro i nerazzurri e rimangono undicesimi in classifica con 44 punti. Vittoria importante per l'Inter (la 23esima in campionato) nella lotta scudetto con il Napoli: la squadra guidata da Simone Inzaghi sale a quota 77. A decidere la sfida di Torino le reti, una per tempo, di Zalewski e Asllani : prima l'ex Roma sblocca il risultato al 14' minuto di gioco, poi Asllani raddoppia a inizio ripresa trasformando un calcio di rigore assegnato per il fallo di Milinkovic-Savic su Taremi.

Torino-Inter sospesa, attimi di paura: tifosi caduti dagli spalti

Toro-Inter, Zalewski sblocca il risultato

Dopo l'emozionante notte di Champions, l'Inter torna a focalizzarsi sul campionato e vince sotto il diluvio per 2-0 contro il Torino. Rispetto all'undici iniziale di mercoledi, Inzaghi ne cambia nove, confermando da titolari i soli Bisseck e Bastoni: il tandem d'attacco è composto da Correa e Taremi, mentre Zalewski viene schierato mezzala. Sono rimasti a Milano Lautaro, Mkhitaryan e Pavard. Nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata, l'Inter parte subito forte, sbloccando il risultato al 14' con Zalewski. L'esterno ex Roma si libera di Gineitis con una finta di corpo, per poi far partire un destro a giro diretto all'angolino che non lascia scampo a Milinkovic. Dopo l'1-0 i nerazzurri non si accontentano e sfiorano il raddoppio grazie al quasi autogol di Masina, intervenuto goffamente per deviare una conclusione di Darmian. Col passare dei minuti, il Torino si scioglie e prende coraggio, cominciando ad attaccare con maggiore insistenza sulle corsie laterali.

Asllani raddoppia su rigore nella ripresa

I granata vanno vicini al pari prima al 37' con Masina su azione di corner, poi al 46' col colpo di testa di Adams, parato da un miracoloso Martinez. Il secondo tempo ha inizio dopo una verifica delle condizioni del terreno di gioco: la forte intensità della pioggia sul finale di frazione aveva messo in dubbio il corretto proseguimento del match. Per la ripresa Inzaghi inserisce Dumfries e Dimarco. Quest'ultimo con un'imbucata geniale serve Taremi che, solo davanti a Milinkovic, viene steso dal portiere serbo. La Penna fischia rigore e dal dischetto Asllani realizza la rete del 2-0. In ripartenza l'Inter sfiora a più riprese il tris, ma Milinkovic riesce a neutralizzare i tentativi di Dimarco e Correa. Nel finale i nerazzurri gestiscono il possesso, nonostante il moto d'orgoglio dei padroni di casa, continuando anche a creare pericoli in zona offensiva. Nel recupero il Torino segna con Masina, ma la rete viene annullata per fallo in attacco. Con una prova di carattere i ragazzi di Inzaghi mantengono ancora vivo il sogno tricolore: il Torino, invece, rimane undicesimo, a quota 44 punti.