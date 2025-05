Atalanta-Roma: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

BERGAMO - A chiudere il calendario della 36ª giornata di Serie A sarà il posticipo tra Atalanta e Roma in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. La Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dal netto 4-0 all'Unipol Domus contro il Monza, in caso di successo blinderebbe il terzo posto in classifica e quindi la qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi di Claudio Ranieri, invece, imbattuti da 19 partite di campionato (14 vittorie e cinque pareggi: l'ultimo ko risale al 15 dicembre in casa del Como), hanno la ghiottissima occasione di superare Juve e Lazio, protagoniste dell'1-1 dell'Olimpico di sabato. Una chance incredibile per i capitolini che dopo le difficoltà iniziali sotto le gestioni di Daniele De Rossi e Ivan Juric hanno spiccato il volo con il tecnico romano e ora, a due giornate dalla fine, possono diventare padroni del proprio destino e centrare l'obiettivo stagionale.