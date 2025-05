Lazio-Juve e Torino-Inter: che fine ha fatto l’uniformità di giudizio?

Due episodi simili ma due giudizi diversi. Le partite in questione sono Lazio-Juve e Torino-Inter , entrambe importanti: chi per la lotta Champions , chi per quella Scudetto . Nelle due sfide ci sono stati accadimenti simili, ma con i rispettivi direttori di gara che hanno usato metri differenti. Risultato? Gol convalidato alla Lazio contro i bianconeri, rete annullata al Torino contro i nerazzurri.

Lazio-Juve e Toro-Inter: episodi simili, esiti diversi

Siamo al minuto 96 di Lazio-Juve allo stadio Olimpico. Contatto in area tra Zaccagni e Gatti, con il centrale bianconero che cade a terra dopo essere stato toccato in maniera evidente dall'attaccante biancoceleste con il braccio, un contrasto che non ha consentito al difensore di arrivare sulla palla. L'azione prosegue senza che l'arbitro fischi fallo e arriva la rete di Vecino, che fissa il risultato sull'1-1. Condizioni simili ma esito diverso, invece, in Torino-Inter.

La partita era sul risultato di 0-2 per i nerazzurri, minuto 93: anche qui gara agli sgoccioli, calcio di punizione battuto da Biraghi, palla in area e spizzata di testa verso Masina che contrasta Asllani. Contatto tra i due, il centrocampista nerazzurro cade a terra, mentre il difensore granata controlla di testa e segna in sforbiciata. In questo caso però il direttore di gara fischia interrompendo il gioco e annullando il gol. Due episodi estremamente simili, ma con metri di giudizio diversi: contatti in area in occasione dei gol, ma alla fine convalidata la rete della Lazio contro la Juve, annullata quello del Torino contro l'Inter. È così tanto complicato avere un'uniformità di giudizio?