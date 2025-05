Venezia-Juventus, l'ultima sarà durissima per Tudor: vittoria sulla Fiorentina, salvezza possibile

Colpo salvezza del Venezia, che supera la Fiorentina al Penzo con il finale di 2-1 firmato Candé (60') e Oristanio (68'): a segno per gli ospiti, Mandragora (77'). Gli uomini di Di Francesco si tirano così fuori dalla zona retrocessione con 29 punti e un vantaggio aggiornato di una lunghezza su Lecce, che nello scontro diretto con il Verona al Bentegodi non è andato oltre l'1-1 ed Empoli, che nell'altro match salvezza della terzultima giornata ha sconfitto il Parma al Castellani. Gli ultimi due appuntamenti nell'agenda dei lagunari prevedono la sfida esterna con il Cagliari, che si presenterà all'appuntamento con 33 punti e Juventus, impegnata nella rincorsa Champions. A Nicolussi Caviglia e compagni bastano dunque 2 vittorie per poter festeggiare la permanenza in Serie A, senza guardare ai risultati delle concorrenti. Aumenta invece il ritardo della Viola di Palladino dall'Europa, ora a meno 4 dalla Roma, che alle 20.45 sarà a sua volta ospite dell'Atalanta. La prossima giornata c'è il Bologna al Franchi. A seguire, la trasferta di Udine.