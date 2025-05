Atalanta, favore alla Juventus: Roma ko 2-1 e ora Tudor con due vittorie è in Champions

BERGAMO - La Juve ringrazia Gian Piero Gasperini... Sì, perché il successo dell'Atalanta, per 2-1 tra le mura amiche del Gewiss Stadium, contro la lanciatissima Roma di Claudio Ranieri, che in campionato non perdeva addirittura dallo scorso 15 dicembre (2-0 a Como), permette ai bianconeri di Igor Tudor di restare al quarto posto della classifica di Serie A (in vantaggio sulla Lazio, seppur a pari punti, in virtù dei confronti diretti) e di essere così padroni del proprio destino - in ottica qualificazione alla prossima Champions League - nelle ultime due giornate. A decidere il match di Bergamo sono le reti di Lookman al 9' e Sulemana - in campo da appena 8' - al 76'. Agli ospiti, invece, cui il Var nega il rigore del possibile vantaggio, non basta il momentaneo pari dell'ex Cristante, su assist di Soulé, al 32'.