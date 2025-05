Massara si libera e piace a tante di Serie A. E quell’amicizia con Allegri…

L'addio dal Rennes sembra poter essere il preludio di un ritorno in Italia. D'altronde l'ultima esperienza al Milan, seppur conclusasi con un addio burrascoso insieme a Paolo Maldini , è stata decisamente proficua. Con i rossoneri ha vinto lo Scudetto del 2022, arrivando l'anno successivo (poco prima della separazione) anche in semifinale di Champions. E ora? La Juve lo ha attenzionato per il ruolo di direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. La figura del diesse potrebbe affiancare quella di Cristiano Giuntoli , e se è vero che nel novero dei nomi c'è anche quello di Tognozzi, al momento nella lista bianconera quello di Massara sarebbe il nome in pole position.

Ma non è da scartare neanche l'ipotesi che il futuro del dirigente sia strettamente legato a quello di... Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, dopo un anno di pausa, sembra poter tornare in sella (per utilizzare un espressione vicina al mondo dei cavalli, che lui tanto ama). D'altronde diverse panchine potrebbero cambiare la prossima estate, e il rapporto di amicizia che lega Massara e Allegri (iniziato negli anni in cui entrambi giocavano a Pescara e consolidatosi nel tempo) potrebbe anche farli convergere verso un'unica squadra. In generale i club italiani che apprezzano il direttore sportivo di certo non mancano. Che sia Juve o un'altra società, l'addio di Massara dal Rennes sembra decisamente il preludio per un possibile ritorno in Italia.