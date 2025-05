“Conte e Inzaghi, così subentra la paura. Tanti allenatori ancora non capiscono”

Conte trascinatore, Inzaghi tranquillo

In questa fase conta più la testa delle gambe?

«Sì, ma non solo in questa fase. Se ci sono entusiasmo, convinzione e motivazione, le gambe volano. Se c'è solo stress e subentra la paura, i muscoli si bloccano. Conosco Inzaghi, so che sta facendo un gran lavoro sull'aspetto mentale, ma anche Conte è un grande motivatore: con una battuta, direi che vincerà il miglior mental coach della propria squadra».



«Uno è un leader incandescente, l’altro è un leader silente. Una tipologia non è migliore dell’altra, ma sono identificabili in queste due figure. Conte è un leader più appariscente, lo si vede anche dalla comunicazione pubblica. Ma anche Inzaghi è un leader nello spogliatoio: quando parla, arriva ai suoi calciatori».



L'Inter ha la finale di Champions: può distrarre o può far giocare con leggerezza?

«Conoscendo Inzaghi, non lascia niente al caso e si concentra per far esprimere i propri ragazzi al meglio. Certo, ha una doppia chance straordinaria: leggo critiche ma, a due giornate dalla fine del campionato, è a un punto dal vertice ed è in finale di Champions. Non capisco cosa gli si chieda di più».