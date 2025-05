Retegui punisce il suo Genoa: l'Atalanta passa in rimonta al Marassi

È l'Atalanta ad aggiudicarsi la sfida con il Genoa valida per la 37ª giornata di Serie A. Al Marassi va in scena una gara ricca di gol ed emozioni, nonostante la classifica non abbia più nulla da raccontare per entrambe le squadre. Il Grifone passa due volte in vantaggio con Pinamonti (37', 58'), ma la Dea pareggia i conti dapprima con Sulemana (47') e in seguito con Retegui (63'). L'ex attaccante del Genoa mette poi il sigillo nel finale (89'): 3-2 al triplice fischio. Gli uomini di Gasperini, già certi della qualificazione in Champions League, rientrano con 74 punti in classifica. La formazione di Vieira resta invece ferma a quota 40 punti. L'ultimo appuntamento della Serie A 2024/2025, mette in programma la gara interna contro il Parma per l'Atalanta e la trasferta di Bologna per il Genoa: tutti gli incontri della 38ª giornata sono in programma alle ore 15 di domenica 25 maggio.