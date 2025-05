Roma-Milan: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

ROMA - Due vittorie e matematica qualificazione alla Conference League con 66 punti. Poi, se Juventus, Lazio e Bologna dovessero tutte e tre clamorosamente frenare di colpo non riuscendo a raggiungere quota 66 (bianconeri e biancocelesti sono a 64, i rossoblù a 62), ecco che per il Milan si aprirebbero addirittura le porte della Champions. Oppure dell’Europa League se i rossoneri dovessero arrivare quinti (in caso di arrivo a pari merito con la Roma, il Milan sarebbe in vantaggio in virtù dell’eventuale vittoria di questa sera). Scritti i più ottimistici - e improbabili... - scenari, ecco che si arriva alla cruda e dura realtà. Quella che vede il Milan fresco del desolante ko nella finale di Coppa Italia, ottavo in classifica e sconfitto 15 volte in 53 gare in stagione. In casa Roma invece ci si prepara al grande tributo all'uomo della provvidenza Claudio Ranieri alla sua ultima da allenatore all'Olimpico. L'allenatore crede ancora nella Champions League malgrado il doloroso passo falso a Bergamo contro l'Atalanta: "Voglio arrivarci, per i tifosi, per quello che hanno fatto i ragazzi, la loro voglia e determinazione. E poi è importante per la società". Intanto con l’avanzamento di Soulé in coppia d’attacco con Shomurodov, Saelemaekers è il candidato principale per occupare la fascia destra, un’opportunità importante per rimpinguare un bottino che in campionato lo ha visto protagonista con sei gol e altrettanti assist