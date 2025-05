Fiorentina-Bologna: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

FIRENZE - Tre punti per tenere ancora aperto quel poco che resta del sogno europeo, ma anche per accomiatarsi con orgoglio dai propri tifosi che per l'intera stagione, pur senza lesinare fischi dopo qualche delusione, non hanno mai fatto mancare il sostegno (anche stasera saranno almeno 20.000) sperando che l'asticella finalmente s'alzasse sotto forma di trofeo o miglior classifica. Tuttavia l'ultima stagionale al Franchi che coinciderà con la prima da ex di Italiano vede una Fiorentina ferita dai recenti ko in campionato e dalla mancata finale di Conference e spolpata in attacco. In casa Bologna la parola è leggerezza, tutto in maiuscolo. E’ questa la password della squadra rossoblù con l’Europa League già in tasca per tentare l’upgrade in Champions. Vincenzo Italiano ha ovviamente allentato le briglia dopo la notte di Roma. Molti giocatori rossoblù sono andati a Imola a portare la maglia del trionfo a Kimi Antonelli, che non si è fatto mancare un video a clacson spiegato per Bologna, come un normale tifoso. La contabilità degli scontri diretti in caso di parità vede i rossoblù davanti a Roma e Lazio, ma dietro alla Juventus a causa della seconda discriminante, quella della differenza reti totale, che vede i bianconeri avanti di 7 gol. Il vero problema è che anche vincendole entrambe, stasera a Firenze e in casa col Genoa, il Bologna arriverebbe al massimo a quota 68: senza inciampi di chi lo precede, la matematica dice che non bastano.