Sinner, Scudetto, Champions e non solo: tra l'epica e Fantozzi

Fantozzi non l'avrebbe fatto, o forse sì

Anche la Roma contro il Milan sempre più sbandante e l’ebbro Bologna contro la Fiorentina distrarranno il tifoso juventino. A proposito, chissà quanti, questa sera, rispolvereranno la radio per seguire tutte le partite in contemporanea. Magari con un esperimento crossmediale: tv sulla loro squadra e radio per le altre. Sarebbe più romantico di tenere il cellulare in mano per seguire il livescore di un qualsiasi sito. Fantozzi non l’avrebbe mai fatto. O forse sì, perché Villaggio avrebbe aggiornato i tic sociali del prototipo di tutti gli italiani. Però in una serata come questa sarebbe davvero emozionante tirare fuori la radio e regalare brividi antichi ai tifosi generazione Z: «Vedi, una volta era così». Poi ognuno faccia come vuole, la giornata rimane storica comunque. E, così, che nel frigo ci sia o meno la birra a gelarsi in attesa di essere stappata sul divano e in padella la frittatona, godetevela fino all’ultima goccia, questa domenica, che resterà nella vostra memoria di appassionati. Sul “rutto libero”, invece, regolatevi con la famiglia (Pina Fantozzi tollerava, ma non tutti sono così pazienti).