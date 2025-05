Lecce-Torino: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

C'è una stagione dal salvare al Via del Mare, dove il Lecce ospiterà il Torino nell'incontro valido per la penultima giornata di Serie A. Gli uomini di Giampaolo, reduci dal pareggio con il Verona al Bentegodi, scendono in campo con 29 punti che valgono il terzultimo posto in classifica, con un ritardo di una lunghezza dal Venezia, a sua volta impegnato nello scontro diretto con il Cagliari. Dall'altra parte del campo ci sono ora i granata di Vanoli, che alla classifica non hanno più nulla da chiedere. L'ultimo appuntamento in agenda, vedrà i salentini ospiti della Lazio, mentre Ricci e compagni affronteranno la Roma al Grande Torino.