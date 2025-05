Scudetto, Champions e la Juve nella lotta salvezza...: finale thriller!

Un campionato così avvincente e imprevedibile non si vedeva da anni. A due giornate dal termine della Serie A 2024/2025 , ogni punto pesa come un macigno e ogni errore può costare caro. La volata finale si preannuncia rovente, sia in testa alla classifica, dove Inter e Napoli si contendono lo Scudetto in un duello all’ultimo respiro, sia nella bagarre per un posto in Champions League , con ben quattro squadre racchiuse in due punti. E la Juventus al momento è in vantaggio e con il destino nelle proprie mani negli ultimi 180' della stagione. Ma anche la salvezza vede coinvolte diverse squadre. È il calcio che emoziona, che non lascia ttroppo spazio a pronostici e che si deciderà, con ogni probabilità, soltanto all’ultimo secondo.

Calendario, gli incroci pericolosi

Con ancora tutto da decidere, appunto, anche il calendario diventa fondamentale per provare a fare gli incastri giusti, o quantomeno capire come potrebbero andare in un senso o nell'altro. Ogni gara è legata all'altra perché porta in dotee un destino differente a seconda del risultato. La Juve gioca contro l'Udinese apperentemente più tranquilla e senza motivazioni, ma all'ultima dovrà affrontare un Venezia in piena corsa per la salvezza. Lagunari impegnati, questa sera, a Cagliari per cercare di prolungare le speranze e restare agganciati all'ultimo posto per salvarsi.

Un risultato quello della Unipol Domus che interessa a tanti: Lecce-Torino e Monza-Empoli, ma anche al Parma impegnato con il Napoli. Azzurri a caccia di punti per lo scudetto con un orecchio puntato su San Siro per la gara tra Inter e Lazio. Per la corsa Champions c'è da osservare anche Roma-Milan: da un lato i giallorossi reduci dalla sconfitta con l'Atalanta e i rossoneri dalla finale di Coppa Italia persa. Ma anche Fiorentina-Bologna: la viola per conservare un lumicino di speranza deve necessariamente vincere, i rossoblù navigano con l'entusiasmo elevato dopo il successo dell'Olimpico e quel trofeo conquistato a distanza di 51 anni.