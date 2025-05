La Juve vince ma per la Champions non basta. Inter, altro 5 maggio con la Lazio? Conte ancora primo

PARMA - Tutto rimandato all'ultima giornata per la lotta Scudetto , ma il Napoli si gioca un altro jolly pareggiando per 0-0 a Parma e ringrazia la Lazio che ferma sul 2-2 l'Inter a San Siro . Distanze invariate in vetta tra Conte e Inzaghi con la lotta per il tricolore che avrà bisogno di altri 90' per capire quale direzione prendere. Notte sulle montagne russe in Serie A, ma anche in Europa e per la salvezza è tutto da decidere all'ultimo turno di campionato.

Il Napoli pareggia e ringrazia la Lazio dopo lo 0-0 al Tardini. Ci provano gli ospiti dai primi minuti con Politano prima ed Anguissa poi, fermato solo dal palo, a creare le due grandi occasioni del primo tempo. Una prima frazione ad alta tensione con Antonio Conte ammonito per proteste dopo una decisione arrivata con troppo ritardo secondo il tecnico del Napoli. Sohm nella ripresa impegna Meret al super intervento, il Napoli sbatte su altri due legni con Politano e McTominay che sfiora il gol su punizione per la traversa e per un miracolo di Suzuki. Nel finale si accendono partita e panchine con Conte infuriato nei confronti della panchina ducale e con il direttore di gara costretto ad sia il tecnico salentino che Chivu. Finale thriller: in pieno recupero arriva un rigore per atterramento di Neres, ma il Var toglie il penalty per un fallo ad inizio azione di Simeone. Termina 0-0 ma il Napoli resta in vetta a +1 dall'Inter ringraziando la Lazio. Il Parma si gioca la permanenza in A all'ultimo turno con l'Atalanta.

Pedro gela l'Inter: pari al 90'

Nel primo tempo di stampo biancoceleste con il grande rammarico di Isaksen ipnotizzato nel tu per tu da Sommer, è Bisseck a portare avanti all'ultimo secondo del recupero l'Inter con un sinistro sotto la traversa a risolvere una mischia sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa la Lazio insiste e dopo un'altra chance per Dia ci pensa Pedro a capitalizzare: un lungo check Var conferma il pari della formazione di Baroni. Reagisce subito la squadra di Inzaghi che all'80' rimette la freccia avanti con il colpo di testa di Dumfries. Nel finale accade di tutto. Ingenuità di Bisseck che con il braccio ferma Castellanos in area di rigore, Il Var richiama Chiffi che nel nervosismo generale espelle Inzaghi e Baroni. Il rigore viene confermato e Pedro gela San Siro con il pari al 90' che impedisce il sorpasso in classifica dei nerazzurri sul Napoli. Allo scadere annullato un gol ad Aranutovic e ultimo turno decisivo per lo Scudetto e per la Lazio che spera ancora nel miracolo Champions.

