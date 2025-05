Conte-Inzaghi squalificati! Venezia-Juve, DiFra senza il pilastro: le decisioni del Giudice Sportivo

Si è conclusa la 37esima giornata di Serie A che ha regalato non poche emozioni. Dalla lotta per lo Scudetto , alla zona retrocessione passando per la corsa alla Champions League , non sono mancati i momenti di nervosismo, viste le alte poste in gioco. Il Giudice Sportivo , che si è già espresso, ha squalificato per un turno ben 5 allenatori e 7 giocatori .

Serie A, la decisione del Giudice Sportivo: 7 giocatori squalificati

In riferimento all'ultima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per 2 giornate l'esterno del Bologna Miranda "per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di squalifica, invece, per Santiago Gimenez (Milan) con 15mila euro di multa "per avere, al 21° del primo tempo, divincolandosi, colpito con il gomito il petto un calciatore della squadra avversaria". Una giornata di stop anche per Edoardo Goldaniga (Como), Noah Idzes (Venezia), Thomas Kristensen (Udinese), Sandi Lovric (Udinese) e Jose Antonio Morente Oliva (Lecce). Per quanto riguarda le società 7mila euro di multa al Lecce, 4mila al Genoa e all'Hellas Verona, 3mila alla Roma, 1500 al Parma e 1000 all'Inter.