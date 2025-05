La rivincita di Allegri che torna nella mischia (grazie, Conte)

Discettando delle curiose staffette professionali di Massimiliano Allegri e Antonio Conte , nel tempo in cui all'orizzonte se ne profila un'altra, viene spontaneo parafrasare George Bernard Shaw: “Non si smette di allenare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di allenare". Assodato che sia l'uno sia l'altro non invecchieranno mai, Juve e Napoli si preparano a girare il remake del Conte Max, come Tuttosport oggi ha brillantemente anticipato, prefigurando il copione che prevede il ritorno di Conte a Torino e l'approdo di Allegri a Napoli al posto di Conte.

Allegri e il ritorno in scena

Presto sapremo quando ci sarà il primo ciak, ormai è solo questione di giorni. Nel frattempo, come non tessere le lodi del paziente livornese che un anno fa lasciò la Juve con la Coppa Italia in mano, unico trofeo vinto dai bianconeri dopo lo scudetto firmato Sarri nel 2020, nel quadriennio più fosco della storia recente. Al quale si è aggiunta questa stagione sulle montagne russe, fra la rivoluzione d'estate, i patemi d'inverno, l'epurazione di marzo costata il posto a Thiago Motta. Per dirla con Del Piero, che di cose Juve è profondo conoscitore (e il giorno in cui lo riporteranno a casa sarà sempre troppo tardi), questi sono stati "anni fra terremoti e tsunami". Il convitato di pietra Allegri ha meditato in silenzio il tempo del ritorno in scena. Ora sta per arrivare. La sua assenza si è fatta talmente notare da piombare anche nei pensieri di Milan e Roma. Ma De Laurentiis arriverà prima.