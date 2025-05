Da Milinkovic e Kean a un top player Juve: tutti i candidati MVP della Serie A

La Lega A ha svelato le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A 2024/2025 che porteranno all'individuazione degli Mvp della stagione che saranno svelati venerdì 23 maggio 2025. Come per le passate stagioni, nessun calciatore può aggiudicarsi un premio in più di una categoria. Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A Enilive 2024/2025 (a eccezione della 38ª).