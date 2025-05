Como-Inter: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

COMO - Ultimi 90 minuti di campionato per l'Inter che sul campo del Como spera ancora nel sorpasso al Napoli per la conquista dello scudetto. Ai nerazzurri serve una vittoria contro i lariani e la speranza che dal Maradona possano arrivare buone notizie. La formazione di Inzaghi (assente questa sera per squalifica, al suo posto il vice Farris) ancora rimpiange il finale del precedente turno contro la Lazio con quel mani di Bisseck in area che ha vanificato le speranze di scherzetto agli azzurri di Conte impantanati sullo 0-0 a Parma. Ora l'impresa è davvero molto complessa, ma Lautaro e compagni non vogliono mollare fino al verdetto definitivo. Sicuramente in campo ci saranno parecchie modifiche rispetto all'11 schierato nel match contro i biancocelesti con tanti big a riposo in vista dell'altro grande appuntamento stagionale: la finale di Champions contro il Psg. Ad attendere l'Inter un Como che al suo ritorno in A sta chiudendo al meglio la stagione. Fabregas sogna di coqnuistare altri tre punti per dare ancora più solidità al futuro del progetto lariano.