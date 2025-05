COMO - Ultimi 90 minuti di campionato per l'Inter che sul campo del Como dovrebbe fare punti e sperare in un passo falso del Napoli al Maradona. A vedere la formazione di Inzaghi (assente questa sera per squalifica, al suo posto il vice Farris) però la testa sembra già alla finale di Champions: praticamente tutti i big a riposo, tranne Sommer e altri due, il resto è tutta l'Inter B. Abbastanza per fare risultato col Como, forse, sicuramente non un messaggio bello mandato a chi dal mondo si collega per vedere il duello scudetto all'ultima giornata giocato con la formazione di rincalzo.