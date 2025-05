Fiorello ironizza sulla corsa scudetto: “Kim Jong-un ha detto ai napoletani  di non esagerare con i botti”

- Ultima puntata della settimana per 'Radio2 Radio Show – La Pennicanza', il nuovo programma die Fabrizioin onda su Rai Radio2. Satira, nonsense e una pioggia di gag sempre in bilico tra attualità e assurdo, in una corsa all’improvvisazione che non risparmia nemmeno lo sport. A dominare l’episodio è l’attesa per l’assegnazione dello scudetto, con il Napoli ormai a un passo dalla festa. Fiorello ironizza sulla febbre partenopea: “Kim Jong-un ha mandato un messaggio ai napoletani: ‘Non esagerate con i botti’. Detto da lui, il Maradona dei fuochi d’artificio!”. Ma il clima di tensione e scaramanzia si fa sentire anche fuori dal campo: “I tifosi hanno passato la notte sotto l’hotel del Cagliari a sparare mortaretti per non farli dormire”. Parte così una "finta?" intervista al calciatore dei sardi, che racconta: “Botti tutta la notte, motorini ovunque, pure in corridoio! Alla fine ho dormito… in discoteca”.