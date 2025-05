‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’, la nuova trasmissione di calciomercato

TORINO - Dazn , la principale piattaforma mondiale di sport e intrattenimento, annuncia il lancio di ‘ Dazn Transfer by Fabrizio Romano’ , un nuovo programma condotto dalla voce più autorevole del giornalismo sul calciomercato, Fabrizio Romano. Questo nuovo format quotidiano andrà in onda in diretta dal 3 al 10 giugno alle 20.30 ora italiana , proprio prima dell’inizio della Fifa Club World Cup 2025, e sarà visibile gratuitamente su Dazn . Riconosciuto a livello mondiale per precisione, esclusività e credibilità, Fabrizio Romano si è imposto come la voce di riferimento nel mondo del calciomercato . Con oltre 20 milioni di follower tra le sue piattaforme social e un’influenza diretta nel mondo del calcio, Romano arriva su Dazn per condurre uno spazio che unisce informazioni verificate, contesto e dietro le quinte del mercato . Durante ciascuna delle otto puntate, ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’ si concentrerà su tutti gli arrivi e le partenze dei club, analizzando l’impatto dei rinforzi sulle squadre più potenti del pianeta e le storie che fanno da ritmo al calciomercato. Grazie ad accessi privilegiati a fonti e contesti di trattativa, il giornalista avvicinerà i tifosi ai movimenti decisivi e alle decisioni in grado di cambiare il corso delle squadre alla vigilia dell’evento calcistico estivo.

Il Mondiale per Club e Romano

“Fifa ha creato una finestra di mercato speciale per la Club World Cup e su DAZN racconteremo tutto, dal 3 al 10 giugno. Sarà il mercato più spettacolare di sempre. 10 giorni per firmare, non è mai successo prima, sarà frenetico. Con questo programma, DAZN diventerà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di calciomercato” dice Romano, che metterà la sua firma personale su contenuti informativi pensati per veri tifosi di calcio.

La Fifa Club World Cup 2025 inizierà il 14 giugno e sarà visibile in diretta e gratuitamente in tutto il mondo su DAZN. Rimane ancora una squadra che dovrá conquistare il pass per il torneo: il 31 maggio si sfideranno Lafc e Club America per decidere chi sarà l’ultimo team a unirsi alla competizione. Una partita decisiva, anch’essa visibile gratuitamente sull’app Dazn, che chiuderà il tabellone dei partecipanti del torneo per club più grande al mondo. In questo contesto, ‘Dazn Transfer by Fabrizio Romano’ diventa il contenuto perfetto per vivere il countdown alla Fifa Club World Cup 2025, mettendo i tifosi al centro delle notizie di calcio.