Milan-Monza: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Il Milan, che l'anno prossimo non giocherà le competizioni europee, riceve il Monza nel 38° turno di Serie A, in una sfida inutile ai fini della classifica e che sarà caratterizzata dalla dura protesta dei tifosi rossoneri. Nei precedenti non c'è stato nessun pareggio tra Milan e Monza in Serie A, con quattro vittorie dei rossoneri e una dei brianzoli, cinque sfide che hanno visto segnare in media 3.2 gol a partita. Il Milan ha perso 16 partite nel 2024/25 tra tutte le competizioni e solo in tre stagioni i rossoneri hanno registrato più sconfitte in gare ufficiali nella loro storia.