Napoli, la festa senza fine

- È stata una serata che Napoli non dimenticherà mai., trasformando ogni angolo in un teatro di passione e speranza. Per l’occasione,: un evento senza precedenti che ha unito migliaia di tifosi in un solo, potente respiro azzurro. Non solo streaming esclusivo sull’app, ma un vero e proprio abbraccio collettivo:, permettendo a chi non era riuscito ad entrare al Maradona di vivere ogni istante decisivo accanto alla propria gente. L’a raccontare l’, mentre. Poi, il fischio d’inizio. E con la, ogni azione, ogni respiro, ogni urlo del Maradona è arrivato dritto al cuore dei tifosi.

Ma la magia non si è fermata lì. Dopo il triplice fischio, è iniziata la festa-concerto: uno spettacolo indimenticabile trasmesso in esclusiva e integralmente da Dazn, che ha chiuso una serata leggendaria con musica, emozioni e celebrazioni da brividi. Una notte epica. Un popolo in festa. Un sogno diventato realtà, insieme a Dazn. E sulla app è possibile rivivere ogni momento della storica cavalcata azzurra grazie a una selezione di contenuti on demand, tra cui: I Top Goal della stagione, le reti più emozionanti che hanno infiammato i cuori azzurri; tutti i goal dello scudetto, una raccolta imperdibile delle reti che hanno costruito il trionfo; il Film Scudetto, la storia epica della stagione raccontata attraverso immagini e momenti che resteranno scolpiti nella memoria; Raccolta Bordocam, il meglio vissuto a bordo campo, dove emozioni, sguardi e parole si sono mescolati alla tensione e all’euforia.