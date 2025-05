Conte, Capello e il calcio rovesciato dal 2006: parole d'ordine cancellare, nascondere, occultare

Per una volta, con lo scudetto meritatamente vinto dal Napoli, la contabilità degli scudetti dei neocampioni d’Italia non è in discussione: niente asterischi, tavolini e stelle di fantasia, i trionfi azzurri sono 4; festa grande e sorpasso alla Roma ferma a 3 ormai da oltre due decadi. Eppure anche questo epilogo, come ogni titolo vinto dal 2006 in avanti, riaccende i fari sulla vicenda che ha rovesciato il calcio ormai quasi vent’anni fa, conclusa male dalla giustizia sportiva anche grazie al conformismo e alla pavidità di molti media e delle istituzioni nostrane, che hanno scelto di non approfondire e lasciare tutto così come deciso in fretta in quell’estate.