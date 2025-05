Torino-Roma: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Ci sono ancora un pass Champions disponibile in Serie A. A contenderselo sono Juventus, Roma e Lazio, che si presentano all'ultimo appuntamento di campionato rispettivamente con 67, 66, 65 punti. I giallorossi, che nella prima metà stagione difficilmente avrebbero immaginato di lottare per l'Europa, sono chiamati a sconfiggere il Torino in trasferta, sperando in un passo falso dei bianconeri impegnati al Penzo contro un Venezia che può ancora salvarsi: i biancocelesti affrontano invece il Lecce all'Olimpico, anch'esso sull'orlo della retrocessione. A contendere l'ultima giornata di campionato alla formazione di Ranieri, che può comunque rientrare con i 20 milioni derivanti da un piazzamento in Europa League, è il Torino di Vanoli, che alla classifica non ha più nulla da chiedere con 44 punti che valgono l'11 posto. All'andata finì 1-0: rete di Dybala.