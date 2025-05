Lazio-Lecce: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Vincere e sperare. È il programma di giornata della Lazio, che all'ultimo appuntamento di campionato affronta il Lecce all'Olimpico, presentandosi con 65 punti che valgono il sesto posto in classifica: all'andata al Via del Mare finì 2-1 per gli ospiti. In palio, 3 punti che possono ancora valere un posto alla prossima Champions League. I biancocelesti devono però attendere l'esito delle sfide di Juventus e Roma, impegnate rispettivamente nelle trasferte di Venezia e Torino, dove scenderanno in campo con un vantaggio sulla formazione di Baroni pari a due lunghezze per i bianconeri di Tudor e di una per i giallorossi di Ranieri. A contendere l'ultima giornata di Serie A a Castellanos e compagni, sono i salentini di Giampaolo, chiamati a fare bottino pieno per non lasciarsi inghottire dalla zona retrocessione.