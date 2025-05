Fagioli trascina la Fiorentina in Europa e si fa riscattare! La Roma mastica amaro per il 3-2 Juve

TORINO - Arrivano tutti i verdetti con le ultime partite del 38° turno della Serie A. La Roma vince a Torino 2-0 e si prende il posto in Europa League . Giallorossi avanti al 18' con il rigore di Paredes , il raddoppio arriva al 54' con il colpo di testa di Saelemaekers su pennellata di Soulé . Ranieri chiude la sua carriera da allenatore alle spalle della Juventus , che vince 3-2 e condanna il Venezia in B, e davanti alla Fiorentina .

Fiorentina in Conference e riscatto Fagioli

Una Fiorentina che va sotto ad Udine per il gol di Lucca al 26', poi Bijol lascia in dieci i friulani per un doppio giallo e la viola ad inizio ripresa pareggia i conti con il gol di Fagioli e poco dopo ribalta con un tacco meraviglioso di Comuzzo. Sembra il sorpasso decisivo, ma i padroni di casa non mollano e con Kabasele trovano il 2-2. All'82' è il solito Moise Kean a rimettere avanti la squadra di Palladino con il gol del 3-2 che vale un nuovo accesso in Conference. Per l'ex Juve Fagioli l'accesso nella terza competizione europea significa riscatto da parte della Fiorentina.

Serie A, la classifica