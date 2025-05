Festa Scudetto Napoli, sigarette sul pullman: chi sono i giocatori che hanno fumato

La festa per il quarto Scudetto del Napoli si è trasformata in un evento straordinario che, neanche a dirlo, ha coinvolto tutta la città. Le vie del capoluogo partenopeo sono state invase da tifosi e famiglie in attesa della squadra di Aurelio De Laurentiis, che ha sfilato sul lungomare a bordo di due pullman scoperti, tra cori, fumogeni, bandiere azzurre e un'imponente partecipazione popolare.

Napoli, i calciatori che hanno fumato alla festa Scudetto

Tra i tanti video che sono circolati in rete, uno in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti. Si tratta di alcune immagini in cui si vedono due calciatori del Napoli, Matteo Politano e Scott McTominay, mentre fumano una sigaretta durante il tragitto sul pullman. Nel breve filmato si vede che il centrocampista scozzese tiene visibilmente la sigaretta in bocca, mentre Politano la mantiene più nascosta nella mano sinistra. Al loro fianco, anche il direttore sportivo Giovanni Manna, sorridente e rilassato. Il loro gesto non è nuovo nel mondo del calcio: diversi calciatori si sono infatti concessi simili momenti di leggerezza, soprattutto durante i festeggiamenti. Tra gli esempi più recenti, anche l'ex Juventus Wojciech Szczesny, che è stato immortalato mentre fumava durante la festa per la vittoria in Liga.