Rocchi su Ndicka-Bisseck in Inter-Roma: "Ho scelto di non pubblicare l'audio per proteggere..."

Rocchi e l'audio di Inter-Roma

Rocchi ha spiegato la motivazione che lo ha portato a non pubblicare l'audio dell’episodio contestato in Inter-Roma sulla trattenuta di Ndicka a Bisseck: "Quell'episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull'intervento Var, non sul rigore. Ho scelto io di non pubblicarlo per proteggere qualcun dei miei. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce". Infine, in futuro l'indicazione è di fare più on field review: "Se ne facciamo qualcuna in più non è un male. Al limite si conferma la scelta del campo, ma non deve essere scambiato per un paracadute".