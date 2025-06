Conte, niente Juve per... Arnautovic: il gioco degli universi paralleli

Per colpa di Arnautovic

Era anche pronto, AdL, a sostituirlo con Allegri con il quale aveva parlato a lungo, tutelandosi per tempo (la lezione Spalletti...), ma non era disposto a regalare l’allenatore campione d’Italia alla Juventus, una concorrente diretta, anzi proprio “quella” concorrente diretta. Insomma, Conte ha immediatamente capito che non c’erano spiragli per una mediazione amichevole e, per provare a lasciare il Napoli (senza peraltro avere garanzia di riuscirci) avrebbe dovuto rompere in modo spettacolare e clamoroso. E, probabilmente, è arrivato a un momento della carriera in cui vuole ritoccare la sua fama di allenatore che se ne va sbattendo (a volte disintegrando) la porta. E così da quella porta, che De Laurentiis ha chiuso anche con le chiavi di garanzie milionarie per il mercato e un ritocco dell’ingaggio, Conte si è allontanato. In fondo, anche per colpa di Arnautovic...