Calendario Serie A 2025/2026, diretta: gli avversari Juve e il sorteggio in tempo reale

Dopo l'ufficializzazione delle date della Serie A 2025/26 , la Lega è pronta a rendere noto anche il calendario della nuova stagione. L'appuntamento è fissato per oggi, venerdì 6 giugno, alle 18.30 al Teatro Regio di Parma, in occasione della 2ª edizione del "Festival della Serie A", organizzato dalla Lega con Ifis Sport e in programma da oggi a domenica. Ad aprire le danze ci ha pensato Fabio Cannavaro, con un omaggio a Bruno Pizzul nel primo di una serie di panel in cui si sono alternati campioni e professionisti del mondo del calcio.

18:01

Calendario Serie A, le limitazioni per Inter e Milan

Milan e Inter affronteranno un periodo di indisponibilità dello stadio di San Siro, che ospiterà la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026. Inoltre, nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª - collocate tra due turni consecutivi delle competizioni UEFA - le squadre impegnate in Champions League non affronteranno quelle partecipanti a Europa League o Conference League, per agevolare la gestione degli impegni internazionali.

17:59

Serie A, niente sosta invernale

Durante il periodo natalizio si scenderà in campo nei weekend del 21 e 28 dicembre, oltre che il 3 gennaio, con l'aggiunta del turno infrasettimanale del 6 gennaio.

17:58

Marotta: "Chivu scelta del coraggio"

"Leggendo i giornali ho letto mille profili diversi, invece la prima cosa che abbiamo individuato era il profilo. La linea guida e la strategia delineata dalla proprietà era chiara, il profilo adatto era quello di un allenatore giovane che sposasse le linee-guida della società e mettesse in atto una valorizzazione del nostro patrimonio giovanile. Non perché si vogliano diminuire i nostri obiettivi, quanto perché si voleva dare una linea nuova. In Chivu abbiamo visto tutto questo, c'è solo un aspetto burocratico da sistemare con il Parma e lo andremo a superare per definire il tesseramento. Questo non è per noi confusione, bensì coraggio e determinazione verso un'idea. L'importante è che ci sia una società forte, una proprietà forte, un programma chiaro e definito" - ha spiegato Marotta,

17:55

Marotta su inzaghi: "Ci ha colti impreparati"

"Siccome il calcio è un mondo dove tutto si brucia con una velocità estrema e regna l'imprevedibilità, noi martedì abbiamo assistito a una dichiarazione del nostro allenatore Simone Inzaghi che ci ha detto in modo molto concreto: "Credo di ritenere finito il mio ciclo" e "preferisco vivere un'esperienza alternativa". Per noi non era immaginabile questo addio, la vicinanza della finale ci aveva portato a non toccare l'argomento nella settimana precedente, ma devo dire che Inzaghi stesso ha preso la decisione il lunedì dopo il Psg. Ci siamo trovati di fronte a un problema. Abbiamo incassato questa decisione che ci ha trovato impreparati, c'era una percentuale che potesse andare, ma non la certezza, e ci siamo mossi" - ha detto Marotta al Festival della Serie A.

17:53

Cagliari, Romei: "La salvezza è la nostra Champions"

"Sono stato un paio d'anni a rigenerarmi dopo un'esperienza pesante. Avevo lasciato la Sampdoria nel 2020, ero rientrato nel 2022 quando è iniziata la crisi e si è tentato il salvataggio di un club prestigioso. Son stato fermo due anni e a gennaio di quest'anno sono arrivato a dare una mano al Cagliari e al presidente Giulini, che sta cercando di lavorare alla costruzione dello stadio. Avremo la conferenza di servizi decisoria entro fine giugno, sarà un momento importante e un passo fondamentale per il nostro club, che rappresenta un'intera regione e ha grande senso d'identità e d'appartenenza. La salvezza è la nostra Champions" - così Antonio Romei, consulente del Cagliari, durante l'evento sulla sostenibilità del calcio al Festival della Serie A.

17:48

Pisa, il presidente: "Non avevamo l'acqua calda, ora la A"

Al Festival della Serie A è intervenuto anche il presidente del Pisa, Corrado: “Otto anni fa sono arrivato in una società dove non c’era l’acqua calda e non pagavano gli stipendi da tempo. Abbiamo iniziato un lavoro di ricostruzione, questo traguardo è stato la conseguenza del lavoro costruito, preparato e gestito al meglio. I tifosi aspettano questo momento da 34 anni: ha significato liberarsi da un macigno, toccare il cielo con un dito e manifestare la gioia con tutta una serie di eventi e un’autentica baldoria. Una cosa straordinaria”. Poi sul tema allenatore ha aggiunto: "Secondo me in una squadra vale il 20-25%, come un pilota in Formula 1. Credo che un allenatore faccia parte della catena, a volte esprime anche sue opinioni che non sono le stesse della società".

17:45

Cannavaro e il legame con la Juve

Al Festival della Serie A, prima dell'inizio del sorteggio in programma per le 18.30, è intervenuto anche Fabio Cannavaro che ha parlato del suo rapporto con la Juve: "Ho trovato un bel gruppo di ragazzi, che conoscevo dalla nazionale, ma soprattutto un allenatore che mi ha dato fiducia dal primo giorno, facendomi giocare quasi tutte le partite. Due anni spettacolari, con il ricongiungimento con Buffon e Thuram. L'amarezza è stata la Champions, pur avendo una squadra fortissima ci fermammo agli ottavi".

17:38

La gestione dei derby

I derby tra squadre della stessa città verranno programmati in giornate differenti, evitando sia la prima di campionato sia il turno infrasettimanale feriale della 9ª giornata.

17:30

Confermata l'asimmetria: come funziona

È stata confermata la struttura asimmetrica tra i due gironi. Tuttavia, tra le partite di andata e ritorno contro la stessa squadra dovrà intercorrere un intervallo minimo di otto giornate.

17:17

Dove vedere il sorteggio

L’evento sarà trasmesso alle 18.30 in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie A, tra cui YouTube e il sito web, oltre che su Radio TV Serie A con RDS, visibile sulla piattaforma DAZN e su Sky.

17:02

Serie A 2025/2026, le date della stagione

Il campionato prenderà il via nel fine settimana del 24 agosto e si concluderà il 24 maggio 2026. Sono previsti due turni infrasettimanali: il primo il 29 ottobre 2025, in occasione della 9ª giornata, e il secondo il 6 gennaio 2026, per la 19ª giornata. Le soste dedicate agli impegni delle nazionali saranno quattro: il 7 settembre, il 12 ottobre, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Teatro Regio di Parma