Il belga Maxime De Cuyper (in gol venerdì contro la Macedonia) si appresta a vivere un’estate da uomo-mercato. Su di lui c’è l’interesse del Milan, che l’ha inserito insieme a Cambiaso (Juventus) e Udogie (Tottenham) all’interno del casting per il dopo Theo. Per conoscerlo meglio ci siamo affidati a un tutor d’eccez