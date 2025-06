La settimana che si apre oggi si preannuncia decisiva per completare il puzzle delle panchine in Serie A. Il leit motiv è sempre lo stesso: ben poche manterranno lo stesso condottiero. A sorpresa, infatti, potrebbero dividersi le strade della Cremonese e di Giovanni Stroppa, nonostante la promozione appena conquistata otto giorni fa. Appuntamento nelle prossime ore per fare il punto della situazione e confrontarsi sui programmi futuri. In caso di separ