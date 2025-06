Milan-Como, la Serie A si sposta in Australia! La storica svolta è possibile

Potrebbe essere l’Australia, e più precisamente l’Optus Stadium di Perth, il palcoscenico di una partita destinata a entrare nei libri di storia del calcio europeo. Milan e Como stanno valutando concretamente la possibilità di disputare lontano dall’Italia - e addirittura fuori dal continente - il match in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026, valido per il campionato di Serie A. Un evento senza precedenti, reso possibile da una combinazione di fattori: il più immediato riguarda l'indisponibilità dello stadio Giuseppe Meazza, scelto per ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina il 6 febbraio. Ma la portata della notizia va ben oltre la semplice logistica.