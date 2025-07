Milan-Como in Australia, Simonelli fiducioso: "Ci stiamo provando"

"Milan-Como? Oggi non ne abbiamo parlato. C'è questa proposta dell'Australia come anche di altri paesi in particolare dell'area Mediorientale. Noi abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a Figc, Uefa e Fifa. Serviranno poi le autorizzazioni delle Federazioni asiatica e australe". Così Ezio Simonelli , presidente della Lega Serie A, nel corso della conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna in via Rosellini, a proposito della possibilità di giocare all'estero la partita Milan-Como in programma a febbraio quando lo stadio di San Siro ospiterà la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina .

L'occasione per promuovere la Serie A all'estero

"È un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi. Stiamo chiedendo questa cosa perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un'altra soluzione. C'è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in un'opportunità: far conoscere il campionato italiano all'estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine ma penso di sì. Il mio sentiment è che questa cosa andrà avanti", ha concluso. L'incontro, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A, è in programma nel week-end dell'8 febbraio 2026.