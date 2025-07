"Juve, ennesima rifondazione complicata. Napoli protagonista in Champions"

I rinforzi dal mercato per le big di Serie A

Molte squadre di Serie A hanno cambiato allenatore rispetto alla passata stagione. Chi sarà la favorita per lo Scudetto l'anno prossimo? Branchini ha grande fiducia nel Napoli campione in carica: "Vediamo un Napoli deciso ad affrontare da protagonista la Champions. Parte con un organico forte, sembra che non perda nessuno e si sta rinforzando in modo evidente". Sulle altre squadre di vertice: "La Juve sta affrontando l'ennesima rifondazione molto complicata, ma qualche giocatore importante, come David, è stato preso. Ho grande curiosità per Allegri, con il suo ritorno al Milan e una squadra che ha valori molto interessanti, anche migliori rispetto a quanto visto lo scorso anno. La società ha pagato un vuoto di competenza negli scorsi anni, ma ora vedo collaborazione. La Roma? Credo che, anche con il ritorno di Massara, ci siano i presupposti per trovare gli elementi giusti a ripartire".