Dalla Juve di Tudor al Milan di Allegri, tutte le amichevoli estive dei club di Serie A

Si avvicina l'inizio della prossima Serie A, che prenderà il via nel week end del 23-24 agosto 2025. Una prima giornata a cui le squadra cercheranno di arrivare il più preparate possibile, con molte che hanno già iniziato il ritiro stagionale. Per questo sono state organizzate ed ufficializzate una serie di amichevoli per mettere minuti nelle gambe e provare i nuovi acquisti provenienti dal calciomercato estivo. Mai come quest'anno inoltre i test sono più attesi del solito da tifosi e addetti ai lavori visti i numerosissimi cambi in panchina che hanno visto protagoniste le squadre del campionato italiano.