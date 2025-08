Simonelli e la proposta di anticipare le partite serali: "Per i giovani distratti dai social"

Anticipare le partite serali dalle 20:45 alle 20. Questa è l'idea di Ezio Maria Simonelli , presidente della Lega Serie A , secondo cui gli incontri che si disputano di sera iniziano troppo tardi: "Vorrei far appassionare i giovani, distratti dai social. Le gare serali non possono iniziare alle 20:45. Devono cominciare prima al fine di attrarre i clienti del futuro ", ha dichiarato nell'intervista al Corriere della Sera. Simonelli ha parlato anche del numero sempre più elevato di giocatori stranieri in Italia: "Non conta il numero, ma se sono di qualità. Sono arrivati Modric, De Bruyne, Noa Lang... Servono i campioni per vendere le partite all’estero: anche io vorrei i nuovi Totti e Del Piero, ma non ci sono. Prima l’alto numero di stranieri nel nostro campionato veniva associato con i benefici fiscali del Decreto Crescita. Ora quel decreto, che ha dato indubbi risultati positivi, non è più in vigore, ma il numero di giocatori comprati all’estero è aumentato". Eppure secondo lui il campionato italiano "resta il più interessante d’Europa. In sei anni hanno vinto quattro squadre diverse, non è successo da nessun’altra parte".

Come migliorare il calcio italiano?

Simonelli ha espresso una considerazione sulle urgenze del calcio in Italia: "La prima è legata al discorso stadi, una vera emergenza per il Paese. Faccio una battuta: per fortuna non siamo degli appassionati bevitori di birra, altrimenti sarebbe un problema andare in bagno negli impianti. Il problema va affrontato non solo in vista di Euro 2032. I temi fiscali: se vogliamo rinverdire i fasti della Nazionale occorre investire sui vivai e in tal caso servono degli sgravi. Infine la pirateria, la madre di tutte le battaglie. Il danno economico per lo sport è di 350 milioni l’anno: sono partite le prime sanzioni per colpire l’utilizzatore del cosiddetto “pezzotto”, bisogna far capire che chi si affida alla pirateria sta rubando, quindi è un ladro. È un fatto anche culturale". Sulla situazione finanziaria dei club italiani, il presidente ha risposto così: "I conti economici destano allarme in tutta Europa, ma a breve licenzieremo un provvedimento sulla sostenibilità. Stiamo lavorando in collaborazione con la Figc. Non vedo scenari apocalittici: i diritti tv domestici sono stati venduti fino al 2029. Certo ora ci dobbiamo concentrare sulla cessione dei diritti all’estero, settore dove dobbiamo migliorare", ha detto Simonelli, che a tal proposito avrebbe voluto far giocare la prima giornata del prossimo campionato lontano dall'Italia: "Negli USA, avevo ricevuto una proposta economica. Sarebbe bello poterlo fare in futuro, quando magari ci saranno regole più permissive".