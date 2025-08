"Gli arbitri spiegheranno allo stadio le decisioni Var": Rocchi annuncia la svolta epocale

Un'innovazione che cambierà radicalmente il calcio come lo conosciamo. Se l'introduzione della tecnologia, con l'arrivo del Var , ha rappresentato una prima grande trasformazione, un'altra sta per avvenire. In realtà si tratta di una novità già vista, ad esempio nel Mondiale per Club, ma mai in Italia. In vista della prossima stagione di Serie A , ma anche in quella di Serie B , ecco che arriva l'announcement sul terreno di gioco. Gli arbtri infatti, a seguito di un intervento Var, spiegheranno all'intero stadio (e ovviamente a chi guarda la partita da casa in tv) il perché della decisione assunta.

Serie A e B, arriva l'announcement degli arbitri

A dare l'annuncio è stato Gianluca Rocchi, designatori degli arbitri di Serie A e B, che nel raduno precampionato in quel di Cascia ha ufficializzato l'iuntroduzione di questa nuova modalitò: "La grande novità della prossima stagione sarà l'announcement in campo. L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con trasparenza. Ora, però, le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti".

E ancora spiega Rocchi: "Ci prepareremo a fondo, soprattutto dal punto di vista comunicativo. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico". Infine: "Non esiste un tempo massimo per gli announcement in campo, perché ogni arbitro ha il suo stile, il suo linguaggio e i suoi tempi di reazione. Dobbiamo ancora lavorare per uniformare il contenuto delle spiegazioni, ma non metteremo limiti rigidi: conterà soprattutto la qualità della comunicazione".