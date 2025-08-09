Soulé trascina ancora la Roma: Everton ko. Tonfo Atalanta, pari Milan, ok Lazio

È la Roma ad aggiudicarsi il match di casa Friedkin contro l'Everton. All'Hill Dickinson Stadium, i giallorossi si impongono con il finale di 1-0 firmato al 70' dall'ex bianconero Matias Soulé, già andato a segno durante il test con il Lens. Un successo che segue la sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa e che chiude il calendario delle amichevoli estive. Gli uomini di Gian Piero Gasperini torneranno infatti in campo in occasione della prima giornata di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Bene anche la Lazio di Maurizio Sarri, che nella trasferta contro il Burnley sblocca le marcature al 71' con Matteo Cancellieri e ritrova il successo dopo il pareggio con il Galatasaray e il ko con Il Fenerbahce: la prossima c'è l'Atromitos il 16 agosto all'Olimpico. Crolla invece l'Atalanta, che si arrende per 4-0 al Colonia. La formazione di Ivan Juric rimedia così la prima sconfitta dopo le vittorie su Lipsia e Monza. I prossimi impegni della Dea prevedono l'Opatija domenica 10 e Juventus sabato 16 al Gewiss Stadium. In campo alle 19 anche il Napoli di Antonio Conte, impegnato contro il Girona.