Soulé trascina ancora la Roma: Everton ko. Tonfo Atalanta, pari Milan, ok Lazio

È la Roma ad aggiudicarsi il match di casa Friedkin contro l'Everton. All'Hill Dickinson Stadium, i giallorossi si impongono con il finale di 1-0 firmato al 70' dall'ex bianconero Matias Soulé, già andato a segno durante il test con il Lens. Un successo che segue la sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa e che chiude il calendario delle amichevoli estive. Gli uomini di Gian Piero Gasperini torneranno infatti in campo in occasione della prima giornata di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Bene anche la Lazio di Maurizio Sarri, che nella trasferta contro il Burnley sblocca le marcature al 71' con Matteo Cancellieri e ritrova il successo dopo il pareggio con il Galatasaray e il ko con Il Fenerbahce: la prossima c'è l'Atromitos il 16 agosto all'Olimpico. Crolla invece l'Atalanta, che si arrende per 4-0 al Colonia. La formazione di Ivan Juric rimedia così la prima sconfitta dopo le vittorie su Lipsia e Monza. I prossimi impegni della Dea prevedono l'Opatija domenica 10 e Juventus sabato 16 al Gewiss Stadium. In campo alle 19 anche il Napoli di Antonio Conte, impegnato contro il Girona.
Pari Milan: Stach risponde a Gimenez
Termina in parità la sfida tra Milan e Leeds, valida per il quarto test pre-stagionale dei rossoneri, già reduci dai successi su Perth Glory, Liverpool e dai rigori vinti contro l'Arsenal. All'Aviva Stadium, gli uomini di Massimiliano Allegri passano in vantaggio 31' minuto con Santiago Gimenez. Poi, la rete di Anton Stach per il definitivo 1-1. Lanciato subito in campo dall'ex tecnico della Juve, il neo aquisto Ardon Jashari, acquistato dal Bruges per 39 milioni. L'agenda del Milan mette ora in programma l'uscita contro il Chelsea campione del mondo in carica di Enzo Maresca: appuntamento alle ore 16 del 10 agosto a Stamford Bridge. A seguire, il debutto stagionale con il primo turno di Coppa Italia contro il Bari, previsto per domenica 17 a San Siro.