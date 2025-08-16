Inter, Dimarco e Thuram piegano l’Olympiakos. Ora il Torino

Terzo successo consecutivo per l’Inter, che chiude il programma delle amichevoli superano l’Olympiakos con il finale di 2-0. Al San Nicola di Bari, i nerazzurri - già reduci dai successi su Monaco e Monza ( sconfitto soltanto ai rigori ) - sbloccano le marcature al 16’ con Federico Dimarco , servito sottorete da Lautaro Martinez . L'esterno azzurro ha poi dovuto lasciare il campo al 30' causa infortunio. Per lui, una possibile contusione alla coscia destra: né il giocatore né Cristian Chivu sembravano infatti particolarmente preoccupati. Nella ripresa, Marcus Thuram firma il raddoppio sulla ribattuta del portiere. Per Lautaro e compagni inizia dunque la preparazione all’esordio in Serie A contro il Torino di Marco Baroni , in programma il 25 agosto a San Siro. A seguire, la gara interna con l’ Udinese di domenica 31.

Ok Lazio. Crollo Bologna

Successo anche per la Lazio, che supera i greci dell'Atromitos con il finale di 2-0. Un risultato che porta le firme di Tijjani Noslin (76') e Pedro (90'): nella ripresa espulsi Castellanos e Mansur per i disordini scaturiti dal duro intervento subito da Guendouzi. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono attesi sul campo del Como per la proma di campionato domenica 24 alle 18.30. Crolla invece il Bologna, che chiude l'agenda delle amichevoli estive con il ko contro l’Ofi Creta. Al Dall’Ara, i padroni di casa passano in vantaggio con Riccardo Orsolini (10'). Poi, la rimonta degli ospiti, il pareggio momentaneo di Jens Odgaard (79') e il doppio vantaggio della formazione greca che si impone per 4-2. Gli uomini di Vincenzo Italiano, già reduci dalla vittoria sullo Stoccarda, preparano ora l'esordio in Serie A contro la Roma di Gian Piero Gasperini: debutto in programma il 23 agosto alle 20.45 presso lo stadio Olimpico.