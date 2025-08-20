Donadoni sulla Serie A, tra stimoli e cambi in panchina: "Tutte le squadre..."

Tra i protagonisti del nuovo palinsesto di Radio Tv Serie A c'è Roberto Donadoni . Da calciatore ha vinto tutto o quasi con il Milan , vestendo a lungo la maglia della Nazionale per poi diventare il ct della selezione azzurra. Ora una nuova veste per raccontare un campionato che si augura possa essere "combattuto, intenso, vivo, con grande equilibrio e valori importanti - racconta al sito della Lega Serie A -. Credo si confermerà il livello alto dello scorso anno in cui fino alle ultimissime partite non è arrivato nessun verdetto, nè nella parte alta della classifica, nè in quella bassa. Credo che in Europa solo noi abbiamo vissuto un campionato così appassionato fino alla fine". Sabato ne partirà un altro che, con il mercato ancora in corso, si preannuncia altrettanto interessante. "Ciò che rende un campionato visibile e entusiasmante sono i valori tecnici che poi si esprimono nella qualità dei giocatori che arrivano di anno in anno: se c'è un tasso tecnico superiore, la qualità del gioco ne guadagna e si possono vedere partite di un certo tipo. Mancano ancora una decina di giorni alla fine del mercato e tutte le squadre hanno intenzione di rinforzarsi", spiega Donadoni .

Donadoni sulla Serie A

"Questa ricerca della qualità non fa altro che stimolare anche gli altri a cercare di tenere il passo a seconda del budget. Il Napoli può essere la squadra da battere, ma anche le altre se la giocano: Inter, Milan, Juve, Roma si stanno attrezzando bene", le parole dell'ex ct azzurro che dà un'occhiata anche alle panchine, con sette delle prime otto squadre dello scorso campionato che hanno cambiato allenatore. "Sono quasi tutti allenatori che si conoscono abbastanza bene, vedremo come renderanno inseriti in un nuovo contesto: ad esempio Gasperini verrà catapultato in una realtà completamente differente rispetto a quella di Bergamo e vedremo se riuscirà a ricreare una situazione simile - spiega Donadoni -. Altri invece lavoreranno in realtà che già conoscono. Tudor si è meritato la conferma per quello che ha fatto vedere nel finale dello scorso anno, Chivu inizialmente a Parma poteva essere scelta discutibile e ora invece avrà la grande opportunità di lavorare in un club che conosce bene avendolo già frequentato da calciatore. Poi c'è il ritorno di Allegri al Milan e quello di Pioli alla Fiorentina. Diciamo che c'è stato un po' un rimescolamento: stessi protagonisti ma in ambienti diversi".

Gli auguri a Gattuso

A proposito di allenatori, sulla panchina della Nazionale ora c'è Gennaro Gattuso e Donadoni, da ex ct, conosce bene il tipo di lavoro che richiede il ruolo. "Per lui è una grande opportunità, la Nazionale sta attraversando un periodo delicato perché abbiamo visto quali sono stati gli ultimi risultati in termini di qualificazione ai Mondiali. C'è la possibilità di poter tornare ad essere protagonisti in un Mondiale e mi auguro si riesca a centrare l'obiettivo. Gattuso lo conosciamo, gli auguro ogni bene, ma alla fine bisogna pensare che se hai un certo tipo di materiale umano e tecnico puoi fare qualcosa di egregio, altrimenti è difficile. Negli ultimi tempi la Nazionale ha palesato un po' questo, la qualità tecnica a volte non è stata all'altezza e i risultati sono stati quelli che abbiamo visto", ha concluso Donadoni.